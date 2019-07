Haftstrafen nach brutaler Prügelattacke

Im Prozess um einen brutalen Racheakt am Ex-Liebhaber einer Frau sind ein Ehepaar sowie ein Bekannter am Landgericht verurteilt worden. Die beiden Männer müssen für drei Jahre ins Gefängnis, die Frau ein Jahr und zehn Monate, ihre Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz sah es als erwiesen an, dass es sich bei der Tat um einen geplanten Angriff gehandelt hatte. Das Opfer war der ehemalige Liebhaber der Angeklagten, die nach der Affäre wieder zu ihrem Ehemann zurückgekehrt war. Gemeinsam hätten die beiden schließlich einen Racheakt geplant und auch noch einen Bekannten, den dritten Angeklagten, für ihre Idee gewinnen können. Während die Frau dafür zuständig war, das Opfer zu einer erneuten Aussprache in die Wohnung zu locken, passten die Männer den Ex-Liebhaber ab und griffen ihn massiv und mit einem Schlaggerät an, so dass er schwer verletzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Männer drei Jahre und neun Monate Haft, für die Frau eine Bewährungsstrafe in Höhe von zwei Jahren gefordert. Angeklagt war das Trio wegen versuchten Mordes. Weil die Männer jedoch – wie die Beweisaufnahme ergab – irgendwann von ihrem Opfer abließen, ließ das Gericht den Mordvorwurf fallen, wertete den Angriff aber aufgrund seiner Brutalität als versuchtes Tötungsdelikt. abo

