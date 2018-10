Hai „Sharky“ hat die Flossen vorne

Auf seinen plüschigen Flossen ist er der Schnellste: Hai „Sharky“ vom Sealife in Speyer hat am Ende die Nase – oder besser die Flossen – ganz knapp vorne beim Maskottchenrennen auf der Seckenheimer Waldrennbahn. Mit der Gaudi, aber auch sieben hoch dotierten Pferderennen hat der Badische Rennverein sein Jubiläumsjahr, in dem er das 150-jährige Bestehen feierte, beendet.

