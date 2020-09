Hallenbäder: Kurse starten

Die Mannheimer Hallenbäder öffnen am Montag, 21. September, unter Corona-Bedingungen mit einem eingeschränkten Angebot, reduzierten Teilnehmerzahlen und angepassten Wasserflächen. Im Mittelpunkt stehen Aqua-Kurse und Schwimmkurse für Anfänger, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Kurse können ab Montag, 13 Uhr, online gebucht werden. Eine Vorab-Reservierung oder Vor-Ort-Buchung ist nicht möglich.

Schwimmkurse ermöglicht

Fokussiert hat man sich bei den kommenden Kursen auf Aqua- und Schwimmkurse für Anfänger. Um wenigstens einen Bruchteil an ausgefallenen Schwimmkursen aufzufangen, wurden zusätzliche Kurszeiten geschaffen. „Seit Jahren nimmt die Schwimmfähigkeit von Kindern ab. Die Corona-Krise hat diese Lage nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Deshalb sind wir froh, in Mannheim überhaupt ein Angebot an Aqua- und Schwimmkursen unter den Corona-Bedingungen ermöglichen zu können“, so Katharina Gumbmann, Sachgebietsleiterin der Mannheimer Schwimmbäder.

Die Stadt Mannheim gibt auf ihrer Webseite eine Übersicht über die neuen Kurse der vier Hallenbäder – des Gartenhallenbads Neckarau, des Herschelbads sowie Hallenbads Vogelstang und Hallenbads Waldhof-Ost.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es über das Service-Telefon unter der Telefonnummer 0621/ 293-4004 oder per E-Mail an fb52@mannheim.de sowie bei den jeweiligen Hallenbädern. jul

