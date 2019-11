Hallenbäder: Widerstand gegen Pläne der Stadt

Die CDU will im Gemeinderat das Vorhaben, das Carl-Benz-Bad um ein Hallenbad zu erweitern, nur unter einer Bedingung mittragen: Parallel dazu müsse man eine Aufrechterhaltung des Badebetriebs auf der Vogelstang eingehender prüfen. „Andernfalls werden wir der Beschlussvorlage der Stadt am Dienstag nicht zustimmen“, sagte CDU-Fraktionschef Claudius Kranz dem „MM“. Es könne nicht angehen, dass es nach der für 2023 beschlossenen Schließung des Hallenbades in Seckenheim nur noch eines für den gesamten Mannheimer Osten geben solle. Dann müssten viele Schüler für den Schwimmunterricht „durch die halbe Stadt fahren“.

Studie empfiehlt Schließungen

Eine Studie empfiehlt, die beiden maroden Hallenbäder Waldhof-Ost und Vogelstang zu schließen und dafür einen Neubau am Carl-Benz-Bad zu errichten. Dieser Plan soll nun nach dem Willen der Stadt näher überprüft werden.

Keine Mehrheit fand im Sportauschuss ein Antrag der CDU, parallel dazu eine Sanierung des Hallenbades auf der Vogelstang weiterzuverfolgen – oder eine Ergänzung der dortigen Geschwister-Scholl-Schule um ein Lehrschwimmbecken. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML), neben einem vergrößerten Bad in der Gartenstadt auch Neubauten auf der Vogelstang und dem Waldhof gründlicher zu prüfen.

Entscheidung am Dienstag

Mehrheitlich angenommen wurden indes fast gleichlautende Anträge von Grünen und SPD, die städtischen Pläne „um ein minimales nutzerorientiertes Badeangebot am Standort Vogelstang“ zu erweitern. Das allerdings bezeichnete Holger Schmid von der ML als „Farce, weil uns niemand erklären konnte, was darunter zu verstehen sein soll“. Er kündigte an, seine Fraktion werde der städtischen Beschlussvorlage ebenfalls nur dann zustimmen, „wenn unser Änderungsantrag berücksichtigt wird“.

Der Gemeinderat soll an diesem Dienstag endgültig über das weitere Vorgehen entscheiden. Dieser Tagesordnungspunkt ist bei der von 15 bis 19 Uhr angesetzten Sitzung im Stadthaus einer der letzten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.11.2019