Hallo! Kann mich jemand hören – und sehen ?

Zugegeben, es ist ungewohnt. Normalerweise treffen sich die Reporter und planenden Redakteure um 10.30 Uhr im Newsroom des „Mannheimer Morgen“. Dort laufen die Nachrichten zusammen, dort wird das Angebot für Online und die Zeitung zusammengestellt. Die meisten Kollegen halten sich an einer Tasse Kaffee fest. Jetzt ist das anders: Um 10.30 Uhr blicken wir gegenseitig in das heimische Arbeits- oder Wohnzimmer. Nicht immer klappt alles, manchmal stolpert das ein oder andere Kind durchs Bild. Was immer funktioniert, sind engagierte Diskussionen über die beste Geschichte. So soll das sein – egal ob im Newsroom oder in der Videokonferenz. Marco Pecht

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020