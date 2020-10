Halloween: Stadt rät von Partys ab

Die drastisch gestiegenen Corona-Zahlen sind gruselig genug. Daher rät die Stadt dieses Jahr auch davon ab, größer Halloween zu feiern. Da sich viele Infizierte auf privaten Partys angesteckt hätten, verzichte man darauf nun besser ganz, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch sollten Kinder am 31. Oktober diesmal nicht verkleidet von Haus zu Haus ziehen, um („Süßes oder Saures“) Süßigkeiten einzufordern.

Der für Gesundheit zuständige Bürgermeister Dirk Grunert wird mit den Worten zitiert: „Uns ist bewusst, dass die Situation gerade für Kinder und Jugendliche sehr herausfordernd ist.“ Dennoch appelliere er an das Verständnis aller Halloween-Fans, den Brauch jetzt nur im kleinen – am besten innerfamiliären – Kreis zu begehen.

Angebote in Jugendhäusern

Auch in den Jugendhäusern Vogel-stang und Herzogenried gibt es diesmal keine Halloween-Veranstaltungen. In anderen städtischen Jugendeinrichtungen finden sie den Angaben zufolge nur in veränderter Form statt – unter Berücksichtigung besonderer Hygienekonzepte und strenger Auflagen. So im Freien auf dem Abenteuerspielplatz des Jugendhauses Erlenhof am Freitag sowie in den Jugendhäusern Schönau und Hochstätt am Samstag. sma

Info: Nähere Infos und Anmeldung unter www.majo.de

