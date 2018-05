Handballprofis landen bei Schülern großen Wurf

Anzeige

Tobias spielt Feldhockey, Fabian schwimmt gerne. Mit Handball haben beide nichts zu tun – eigentlich. Das ändert sich zumindest an dem Tag, an dem zwei Spieler des bisherigen deutschen Handballmeisters an die Carl-Benz-Schule (CBS) kommen: Die beiden Löwen Andreas Palicka und Filip Taleski besuchen die von Deutsch- und Sportlehrer Michael Erny geleitete Sport-AG. Sie bringen neben Autogrammkarten Löwen-Trainingsshirts mit, die die Schüler behalten dürfen. Vor allem aber nehmen sie sich viel Zeit, um den Jugendlichen Lust auf Handball zu machen – mit Erfolg.

„Ich finde es super, dass Kinder, die nicht so im Handball drin sind, das auch mal probieren dürfen“, freut sich Palicka. „Man sieht, wie schnell die Entwicklung geht“, sagt der Profisportler. Anfangs könnten viele „fast den Ball nicht in der Hand halten“, nach eineinhalb Stunden Training aber hätten sie unglaublich dazugelernt: „Die Schüler werden davon richtig glücklich, und wir haben auch viel Spaß dabei“, so der Torwart des Bundesligisten.

Gemeinsam mit Abwehrspieler Taleski erklärt und leitet Palicka nach einem professionellen Aufwärmprogramm verschiedene Übungen. „Die Jugendlichen waren mit Feuereifer bei der Sache. Zwar floss der Schweiß in Strömen, dennoch sah man überall strahlende Gesichter“, berichtet Erny später: „Es wurde gesprintet, gekämpft und geworfen, was das Zeug hielt – alles unter der professionellen Anleitung der beiden Löwen-Stars, die die Stimmung immer wieder durch witzige Anekdoten aus der Welt des Handballs auflockerten.“