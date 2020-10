„Handel darf kein Spielball der Verkehrspolitik werden“

Die Appelle der Einzelhändler Christian Bausback und Antonio Platero Weber waren unmissverständlich: „Verschieben Sie die Sperrungen, sie schaden uns in der Krise“, bat Platero Weber bei einer Info-Veranstaltung des CDU-Kreisverbands zum geplanten Verkehrsversuch in der Innenstadt (wir berichteten). „Als dies 1995 schon einmal versucht wurde, haben die Einzelhändler 30 bis 40 Prozent Umsatzeinbußen hinnehmen müssen“, berichtet Bausback von der Durchfahrtsunterbrechung in der Kunststraße auf Höhe Breite Straße, die vor 25 Jahren für schwere kommunalpolitische Auseinandersetzungen sorgte. „Der Handel darf kein Spielball und Experimentierfeld der Verkehrspolitik werden“, so Bausback.

An dem Abend in der Aula der Eberhard-Gothein-Schule wurden nicht wenige Stimmen laut, die sich gegen „Verkehrsexperimente“ aussprachen. „In Stadtzentren ist nun mal viel Verkehr, da darf man sich auch als Anwohner nicht beschweren“, meinten mehrere Bürger, die sich in der Diskussion mit dem Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel und dem Stadtrat Thomas Hornung zu Wort meldeten. Die CDU-Politiker hatten zum wiederholten Male ihr Konzept „Die neue Innenstadt“ präsentiert. Zudem begründeten sie die beabsichtigte Zustimmung ihrer Gemeinderatsfraktion zur erneuten versuchsweisen Unterbrechung der beiden Durchgangsachsen Fressgasse und Kunststraße. „Wir haben im Gemeinderat tendenziell eine Mehrheit, die das Auto verbannen will“, sagte Hornung mit Blick auf Rot-Rot-Grün: „Dagegen stehen wir und sagen, dass die Erreichbarkeit der City unter allen Umständen gewährleistet werden muss.“

Schranke in der Fressgasse

Dem Verkehrsversuch gingen laut CDU neun Anträge von drei Parteien voraus, die unterschiedliche Aspekte der Verkehrsberuhigung in der Stadt betreffen. Neben dem Wegfall von Parkplätzen am Straßenrand – für viele Anwohner ein großes Ärgernis – und der Ausweitung der Fußgängerzone in Fressgasse und Kunststraße ging es dabei auch um die Ausweisung von Anwohnerzonen, sogenannten „Superblocks“, in den Quadraten. Vorgesehen ist nun, die Durchfahrtsunterbrechung ab Ostern 2021 für längere Zeit – wahrscheinlich bis zu einem Jahr – auszuprobieren. Die ADFC-Vertreter Markus Schlegel und Ines Joneleit fragten indessen, warum ähnliche Vorhaben in anderen Städten – das Beispiel Utrecht (Niederlande) wurde dabei genannt – so erfolgreich umgesetzt werden und der Einzelhandel dort keineswegs unter Verkehrsbeschränkungen fürs Auto leide. Im Gegenteil: Viele Städte seien aufgewertet worden.

Digitales Parkleitsystem

Besucher in der Innenstadt wollten etwas erleben und fordern gehobene Aufenthaltsqualität, so Nikolas Löbel. „Das wollen wir zum Beispiel dadurch sicherstellen, dass wir die schnelle Zu- und Abfahrt in die Tiefgaragen sicherstellen und mit einem digitalen Parkleitsystem über das Navi für Autofahrer komfortabel gestalten.“ Der Bundestagsabgeordnete hatte sich in Berlin für Zuschüsse zu einem entsprechenden Modellprojekt eingesetzt.

Dass Veränderungen notwendig sind, dem stimmte auch Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City zu: „Der Verkehrsversuch wird kommen“, sagte er, „wir sollten jetzt schon überlegen, wie wir die Freiräume, die dadurch entstehen, sinnvoll nutzen.“

Info: Das CDU-Konzept: www.cdumannheim.de/innenstadt/

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020