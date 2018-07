Anzeige

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 21-jährigen gambischen Staatsangehörigen erlassen. Der Beschuldigte steht laut gestriger Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei im dringenden Verdacht, seit mindestens Mitte Mai in Mannheim einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben zu haben. In vier Fällen wird ihm der unerlaubte gewerbsmäßige Handel in Tatmehrheit mit einem Fall des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand veräußerte er mit einem weiteren Schwarzafrikaner bis zum Donnerstag, 19. Juli, mehrere kleinere Mengen an Marihuana im Bereich Alter Messplatz und der Neckarwiese“, heißt es im Polizeibericht. Unmittelbar vor seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstag habe der Mann ferner 100 Gramm Marihuana verkauft. Ferner führte er den Angaben der Ermittler zufolge knapp 15 Gramm Marihuana in vier verkaufsfertigen Verpackungseinheiten mit sich.

Beschuldigter in JVA eingeliefert

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Rauschgiftdepots konnten insgesamt 525 Gramm gebunkertes Marihuana aufgefunden werden. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 21-jährige Mann am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter anderem aufgrund von bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzuganstalt (JVA) eingeliefert. tan/pol