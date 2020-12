Handgreiflicher Streit zwischen Mitfahrern - Fahrer hält auf Autobahn

Mannheim.Weil ein Streit zwischen Mitfahrern in seinem Wagen eskalierte, hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag auf dem Standstreifen der A 6 angehalten – damit sich die drei Männer im Alter zwischen 22 und 39 Jahren prügeln konnten. Nach Angaben der Polizei artete zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim ein verbaler Streit während der Fahrt in Handgreiflichkeiten aus. Daher steuerte der Fahrer den Standstreifen an und stoppte das Fahrzeug. Die drei Streithähne stiegen aus und schlugen sich gegenseitig mit den Händen ins Gesicht, dabei gerieten sie auch mehrfach auf die rechte Fahrspur. Als sich die Situation wieder beruhigt hatte, stiegen alle drei wieder ein und fuhren weiter.

Eine Zeugin beobachtete die Situation und verständigte die Polizei. Durch eine Streife konnte das Fahrzeug schließlich auf der A656 in Fahrtrichtung Heidelberg ausgemacht und angehalten werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass bis auf den Fahrer alle Insassen deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Alkoholtests ergaben Werte zwischen 1,9 und 2,4 Promille. Die Verletzungen der drei Männer wurden durch Rettungskräfte versorgt. Gegen alle drei wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020