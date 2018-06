Handtasche aus Auto gestohlen

Anzeige

Ein Unbekannter hat in der Neckarstadt-Ost die Scheibe eines Ford Fiesta eingeschlagen und eine hellgrüne Handtasche gestohlen. Darin befanden sich ein Geldbeutel mit mehr als 100 Euro, Ausweispapieren und Mitgliedskarten sowie eine Kosmetiktasche. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch offen. Laut gestrigem Polizeibericht ereignete sich die Tat am Montagmorgen zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr. Möglicherweise haben Eltern, die ihre Kinder in die gegenüberliegende Uhlandschule brachten, etwas Verdächtiges beobachtet. Hinweise nimmt das Revier Neckarstadt unter Tel.: 0621/330 10 entgegen. sma/pol