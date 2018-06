Anzeige

Ein Unbekannter hat einer 63-Jährigen in Käfertal die Handtasche geraubt. Wie die Polizei gestern mitteilt, ereignete sich die Tat am Sonntag kurz vor 8.30 Uhr in der Mannheimer Straße. Der Täter hatte sich zuvor offenbar in der gleichen Straßenbahn der Linie 5 aus Richtung Innenstadt befunden und stieg mit ihr an der Station „Mannheimer Straße“ aus. Von dort ging die Dame dann die Mannheimer Straße entlang in Richtung Neustadter Straße. Etwa 200 Meter nach der Überquerung der Bundesstraße 38, in Höhe einer Grünanlage, entriss ihr der Täter die Tasche. Mit seiner Beute im Wert von 300 Euro flüchtete er. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt; 1,85 Meter groß; kräftig; weiße Hautfarbe, schwarze Haare mit Seitenscheitel; Schnurrbart; er trug einen schwarzen Pullover. Hinweise an die Kripo, Tel. 0621/1 74 44 44. imo/pol