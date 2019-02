Handtasche gestohlen

Ein unbekannter Räuber hat am Samstagmorgen einer 57-jährigen Frau ihre Handtasche entrissen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wollte die Frau um 4 Uhr morgens gerade ihre Haustür im Quadrat R 6 aufschließen, als sich plötzlich ein Mann von hinten näherte. Der Täter entriss ihr unvermittelt die Handtasche und floh daraufhin in die Dunkelheit. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt, ihre Tasche samt Inhalt im Wert von rund 200 Euro ist jedoch nach wie vor verschwunden. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sie sollen sich unter Tel. 0621/174-4444 an die Beamten wenden. Die 57-jährige Frau beschrieb den Mann wie folgt: männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer khakifarbenen Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Diese hatte er tief in die Stirn gezogen, so dass die Frau das Gesicht des Unbenannten nicht erkennen konnte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019