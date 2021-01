Zwei unbekannte junge Männer haben einer 78 Jahre alten Frau in der Stresemannstraße (Oststadt) die Handtasche weggerissen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Raubüberfall bereits am Samstag gegen 19 Uhr. Das Opfer der Attacke befand sich auf dem Weg vom Rosengartenplatz zum Charlottenplatz. Einer der unbekannten Räuber, so die Polizei, habe sich der Frau in der Stresemannstraße von hinten angenähert und ihr die Handtasche, die einen breiten, langen Schulterriemen hat, entrissen.

Mit der Tasche soll er in Richtung Rathenau-/Viktoriastraße davongerannt sein. Ein Zeuge verständigte sofort die Polizei. Nach seinen Angaben war ein weiterer Mann dabei, der etwas abseits auf ihn gewartet hatte. Eine sofort veranlasste polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten blieb ohne Erfolg.

Fahndung bislang erfolglos

Gesucht werden nun die beiden jungen Männer, etwa 16 bis 22 Jahre alt, beide ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Sie sollen beide schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen getragen haben. Derjenige, der die Tasche geraubt hat, soll dunkelgraue, sportliche Bekleidung sowie eine schwarze Wollmütze angehabt haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen und den Tathergang. Zeugen können sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 wenden. red/lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021