Handtaschen für Amalie

Ein Schnäppchen ergattern und Gutes tun: Bereits zum vierten Mal organisiert das Team der Beratungsstelle Amalie für Frauen in der Prostitution in Kooperation mit dem Deutschen Frauenring am 6. März eine Benefizaktion. Im Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag laden die Organisatoren von 10 bis 18 Uhr auf dem Paradeplatz zu einem Verkauf von gebrauchten Handtaschen ein.

Gesammelt wird bereits ab Samstag, 1. Februar. Die Aktion wird erstmals auch vom LEO-Club Schwetzingen unterstützt. Taschen sammeln und verkaufen und einen sozialen Zweck damit verbinden, das steckt hinter der Idee, mit der der Deutsche Frauenring auf die Beratungsstelle des Diakonischen Werks zukam.

Hilfe kommt direkt an

„Letztes Jahr waren es fast über 3000 Handtaschen, die wir gesammelt und verkauft haben“, resümiert Julia Wege, Leiterin von Amalie. Ute Münch, erste Vorsitzende des Deutschen Frauenring Mannheim, freut sich bereits: „Wir sind von dem Erfolg dieser Aktion überwältigt.“

Die Aktion wird von vielen ehrenamtlichen Helfern, aber auch von politischer Prominenz unterstützt und ist bereits über die Stadtgrenzen von Mannheim hinaus bekannt. Der Erlös kommt vollständig der Beratungsstelle Amalie zugute. Mit den Spendenmitteln möchten die Sozialarbeiterinnen von Amalie in Not geratenen Frauen eine neue Perspektive außerhalb der Prostitution ermöglichen. Die Aktion will aber auch ein deutliches Zeichen für die Rechte von Frauen setzen.

Gebrauchte Handtaschen in gutem Zustand können am Montag, 2. März, von 8 bis 18 Uhr in der Beratungsstelle Amalie, Draisstraße 1, abgegeben werden. Dort werden die Taschen gesichtet und oft auch ausgeräumt. „Das ist manchmal spannend, was wir darin so alles finden“, erzählt Julia Wege lachend. Weitere Termine zur Handtaschen-Abgabe sind am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 16.30 Uhr in der VHS Schwetzingen, Mannheimer Straße 29, und am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 13 Uhr beim Deutschen Frauenring in der Renzstraße 1. mai

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020