Handtaschen – komplett vegan

Die Handtaschenabteilung im Kaufhaus Engelhorn besucht Melina Bucher gern. Sie liebt es, luxuriöse Designertaschen zu bewundern. „Es gibt mir ein gutes Gefühl“, sagt die 26-Jährige. Unter ihrem Label Melina Bucher kreiert sie seit 2018 sogar eigene Handtaschen. Das Besondere daran: Ihre BucherBags sind zu 100 Prozent tierfrei.

Taschen haben in ihrem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Als die gebürtige Seckenheimerin mit 18 Jahren ihr Abitur macht, wünscht sie sich eine Louis-Vuitton-Handtasche – die sie auch bekommt. „Ich war ein großer Luxusfanatiker“, erzählt Bucher. Was die junge Frau aber stört, ist, dass die edlen Accessoires aus Leder gefertigt sind. Denn Bucher lebt seit ihrem 18. Lebensjahr vegetarisch, seit zwei Jahren ist sie Veganerin.

Produziert in Istanbul und Spanien

Um ihrer Leidenschaft für hochwertige Taschen weiter mit gutem Gewissen nachgehen zu können, sucht sie tierfreie Alternativen. Bucher wird jedoch nicht fündig. „Kunstledertaschen sind nicht automatisch vegan“, weiß sie. Denn häufig werden für den Kleber oder die Farbe weiterhin Materialien benutzt, die nicht tierfrei sind. Und die veganen Produkte gefallen ihr nicht. „Entweder sie waren zu schlicht oder ziemlich öko.“ Bucher nimmt sich vor, die Marktlücke zu schließen. „Ich war schon immer modebegeistert.“ In der Mannheimer Textilerei, dem Modekompetenzzentrum in C 4, erhält sie Hilfe und kann am Kreatech-Programm der Stadt Mannheim teilnehmen. Sie erhält dadurch Zuschüsse zu Investitionen.

Mit dem Produktdesigner Alexej Ballach, den sie an der Textilerei kennenlernt, arbeitet sie zusammen. Ballach setzt die Ideen von Melina Bucher um und baut Prototypen der Taschen. Nähen lässt das Mannheimer Label in Istanbul und dem kleinen Dorf Ubrique in Spanien, das eine lange Tradition im Taschenhandwerk hat.

„Im ersten halben Jahr habe ich viel recherchiert“, sagt Bucher. Sie wollte ein besonders hochwertiges veganes Leder einsetzen. „Ich möchte mit meinen BucherBags Menschen abholen, die vorher Lederprodukte getragen haben und einen gewissen Anspruch an die Materialien haben.“ Die 26-Jährige entscheidet sich für Biobaumwolle, die sich nicht nur gut anfühlt. „Das Material ist wasserabweisend, schmutzresistent und kratzbeständig“, sagt Bucher. Der Kleber ist vegan, die Farben sind auf Pflanzenbasis hergestellt. Dennoch bleibt die junge Designerin auf der Suche nach neuen Materialien, die ohne Plastik auskommen.

Gürtel und Geldbeutel geplant

Aktuell gibt es die Taschen in Schwarz und Beige. „Wir haben ein zeitloses Design kreiert.“ Bucher möchte vermeiden, dass ihre Kunden sich gezwungen fühlen, jedes Jahr eine neue Kollektion kaufen zu müssen. Die Luxusgüter sollen langlebig sein. Denn Nachhaltigkeit liegt Bucher ebenfalls am Herzen. Die Taschen gibt es in drei Größen. „Jede hat eine kleine Geschichte“, sagt Bucher. „Sie sind von außen schlicht, aber von innen haben sie Pfiff.“ Denn sie tragen die Namen von Haustieren: Die Kleine nannte sie Trudy, nach dem Hamster ihrer besten Freundin. Mit der mittleren hat sie ihrer Katze Indy ein Denkmal gesetzt. Die große Tasche Angel trägt den Namen des Hundes, mit dem sie aufgewachsen ist.

Die Corona-Krise betrifft die Designerin zwar nicht, was die Produktion ihrer Ware angeht – dennoch spürt sie es im Vertrieb. „Die kleinen Stores mussten alle schließen.“ Bucher selbst möchte die Zeit nutzen, an ihren Ideen zu feilen und die Produktlinie mit Gürteln sowie Geldbeuteln auszubauen. Außerdem will sie an ihren Blog zum Thema Mode und Nachhaltigkeit arbeiten. Derzeit kann man ihre Taschen online kaufen sowie in Läden in Bozen und Wien. Melina Bucher träumt davon, dass ihre BucherBags eines Tages zwischen Louis Vuitton und Prada stehen. „Da möchte ich hin.“

