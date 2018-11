Handtaschenraub – Zeugen gesucht

Zeugen eines Handtaschenraubs, der sich am Sonntagabend im Stadtteil Feudenheim ereignet hat, suchen die Beamten des Raubdezernats. Eine 77-jährige Seniorin stieg gegen 22.10 Uhr an der Endhaltestelle Feudenheim aus einer Straßenbahn der Linie 2 aus. In der Odenwaldstraße/Kreuzung zur Ilvesheimer Straße rannten zwei Unbekannte von hinten auf die Frau zu und rissen ihr die Handtasche vom Arm. Die jungen Männer flüchteten danach über die Odenwaldstraße und verschwanden schließlich in der Feudenheimer Hauptstraße.

Die Geschädigte blieb unverletzt. Sie beschrieb die Täter wie folgt: Beide sind etwa 1,60 Meter groß und haben helle Hautfarbe. Sie trugen beide dunkle Kapuzenpullis, dunkle Hosen und hatten die Kapuzen über ihre Köpfe gezogen. Bei dem Raubgut handelt es sich um eine schwarze Kippling Damenhandtasche samt Inhalt (Papiere, Smartphone, Geldbeutel). Um Zeugenhinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44. mai/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018