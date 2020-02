„Handwerk bietet exzellente Perspektiven“

Viele Schüler streben nach Abitur und Studium – und verlieren dabei aus dem Blick, dass es Alternativen gibt. Vor diesem Hintergrund rührte jetzt Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bei einem Dialogforum der R+S-Solutions GmbH auf der Vogelstang die Werbetrommel für die handwerkliche Ausbildung.

Ihr Publikum: Schüler der Heidelberger Julius-Springer- und Carl-Bosch-Schule und Vertreter der R+S Group AG. Sie hat ihren Hauptsitz in Fulda und beschäftigt an 30 Standorten 3800 Mitarbeiter. Als handwerklich geprägter Dienstleister sei man vor allem in der Gebäude-, Schiffs- und Industrietechnik sowie den Bereichen Personaldienstleistung, IT-Service und Handel tätig. In Mannheim hat die R+S Solutions GmbH nach eigenen Angaben 170 Mitarbeiter und bildet 23 Jugendliche aus.

„Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte mehr denn je“, betonte Eisenmann. Sie sieht akademische und berufliche Bildung „absolut gleichwertig“, auch eine Ausbildung biete „exzellente berufliche Perspektiven“. Um Schüler bei der Berufswahl zu unterstützen und auch, um ihnen die Möglichkeiten der beruflichen Bildung näherzubringen, habe das Land „die berufliche Orientierung an den Schulen gestärkt und zum Beispiel das Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung eingeführt“, so die Ministerin.

„Handwerksberufe sind attraktiver denn je“, stellte Ralph Burkhardt fest. Der R+S-Vorstandsvorsitzende hat vor seinem Studium der Elektrotechnik selbst eine Ausbildung absolviert. Er erklärte: „Wir brauchen gut ausgebildeten Nachwuchs, um die Projekte von Morgen stemmen zu können. Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden.“

Neben den 23 Auszubildenden beschäftigt das Unternehmen in Mannheim auch neun Duale Studenten. Ziel ist es laut Burkhardt, die Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zu intensivieren und neue Kooperationen mit Schulen zu schließen. „Die erste Ausbildungsinitiative ist heute mit der Julius-Springer-Schule und der Carl-Bosch-Schule gestartet“, sagte er. „Wirtschaft und Schule müssen sich vernetzen“, betonte der Vorstandschef: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit etwa durch das Angebot von Praktikumsplätzen.“ Die Mannheimer Niederlassung sei für öffentliche und private Auftraggeber tätig. Zu den größten aktuellen Bauprojekten zählten der Chirurgie-Neubau am Uniklinikum Heidelberg und Neubau des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020