Handwerk-Schule wird modernisiert

Flachdächer werden saniert und Fenster erneuert, außerdem wird die Ausstattung der Werkstätten auf den aktuellsten Stand gebracht. In der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald im Wohlgelegen stehen Modernisierungsarbeiten auf dem Programm. An den Gesamtkosten von 700 000 Euro beteiligen sich der Bund mit 315 000 Euro und das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit rund 175 000 Euro. Das teilte das Ministerium mit. Die übrigen 210 000 Euro trägt die Handwerkskammer selbst.

Vom Bäcker bis zum Schreiner

„Der rasante Wandel in Handwerk und Technik stellt an die Betriebe und ihre Beschäftigten neue und immer höhere Anforderungen“, so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Nur mit Wissen auf aktuellem Stand könne man den hohen Ansprüchen an Dienstleistungen und Produkte gerecht werden. „Qualitativ hochwertige, kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist die Basis, um dauerhaft erfolgreich, innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf diese Weise sichern wir den Fach- und Führungskräftenachwuchs unserer mittelständischen Wirtschaft.“

Die Bildungsakademie bietet überbetriebliche Ausbildung, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Berufsorientierung in den Berufen Maler und Lackierer, Schreiner, Bäcker, Konditor und Bürokaufmann sowie in den Berufsfeldern Elektrotechnik, Anlagenmechanik, Sanitär-Heizung-Klimatechnik, Kfz-Mechatronik, Friseur und Kosmetik, Metalltechnik und CNC sowie in den Bauhandwerken. Sie verfügt den Angaben zufolge über moderne Maschinenparks und Einrichtungen. Mit rund 520 Theorie- und Werkstatt- sowie 36 Internatsplätzen besitze sie Kapazitäten für eine umfassende überbetriebliche Aus- und Weiterbildung, so die Mitteilung. Die Angebote würden von Teilnehmern aus dem gesamten Zuständigkeitsgebiet der Kammer genutzt. Die Akademie sei Teil eines Netzes überbetrieblicher Berufsbildungsstätten in Baden-Württemberg, so das Ministerium. Sie verfügten insgesamt über 8000 Werkstatt- und 14 000 Seminarplätze an mehr als 100 Standorten. red/imo

