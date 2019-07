Handwerker entzündet Gas

Bewohner kurz nach dem Gasunfall in der Seckenheimer Straße. © Keiper

Bei einem Routine-Austausch eines Gaszählers hat ein Handwerker am Montagmorgen mehrere Bewohner, seinen Kollegen und sich selbst verletzt. Der Handwerker hatte bei Arbeiten mit einer Säge an einer Gasleitung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Seckenheimer Straße versehentlich Restgas in der Leitung entzündet.

Laut Feuerwehr hatte der Mann mit einer Säbelsäge die Gasleitung durchtrennt und so das Gas freigesetzt. „Die Reibung, die beim Schneiden mit so einer Säge entsteht, erzeugt Wärme. Und die hat wiederum das Restgas in der Leitung entzündet“, erklärt Simon Berger von der Mannheimer Feuerwehr. Die Folge: Eine Stichflamme schoss dem Handwerker entgegen und brachte dabei die Plastikdecke der Wohnung zum Schmelzen. Neben Brandverletzungen, die der Handwerker erlitt, verletzte das von der Decke tropfende Plastik laut Polizei auch seinen Begleiter sowie zwei 16- und 20 Jahre alte Bewohnerinnen des Hauses.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zogen sich alle vier Verletzten Verbrennungen am Körper zu und wurden wegen Verdacht der Inhalation von Gas in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Laut Feuerwehr war der Brand bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht und die Gaszufuhr im Haus abgestellt. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. pol/lia

