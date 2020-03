Handy geraubt

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in der Neckarstadt von einem Unbekannten überfallen worden. Das Opfer hatte kurz vor 22 Uhr die Lupinenstraße verlassen, als es von einem Mann in englischer Sprache angesprochen wurde. Zusammen gingen beide zunächst zu einem Spielplatz in der Itzsteinstraße. Im Gespräch fragte der Unbekannte dann nach der Handynummer des 30-Jährigen. Kurz danach sprühte der Räuber seinem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und verlangte dessen Mobiltelefon. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Diesem gelang es schließlich, in ein nahe gelegenes Lokal zu flüchten und Polizei sowie Rettungsdienst zu verständigen, bevor der Täter das Handy an sich nehmen konnte. Das Opfer musste zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Der Räuber ist einer Beschreibung zufolge etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhäutig, er trug eine beige Hose und eine rot-schwarze Jacke. Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0621/1 74 44 44. scho/pol

