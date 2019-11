Handys gestohlen: 15 000 Euro Schaden

Mehrere Täter haben in einem Elektronik-Laden in der Innenstadt Handys und andere Elektronik-Geräte im Wert von 15 000 Euro mitgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Unbekannten rissen die Geräte gewaltsam aus den Diebstahlsicherungen und flüchteten anschließend aus dem Geschäft in Q 5. Bei den Tätern soll es sich um drei bis fünf junge Männer im Alter von circa 19 bis 25 Jahren handeln, die kurze Haare hatten und die Kapuzen ihrer Pullover über den Kopf gezogen hatten. Sie waren laut Polizei alle auffallend schmächtig. Einer trug eine beige Steppjacke und eine dunkelgraue Hose, ein anderer war mit einer schwarzen Jacke und weißem Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/1 25 80. pol/imo

