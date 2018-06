Hannes Koch mit Preis geehrt

Anzeige

Für elf Monate hatte Hannes Koch einen Flüchtling aus Syrien bei sich aufgenommen. Das Erlebte schildert der Journalist und „MM“-Korrespondent in dem Text „Karim, ich muss dich abschieben“. Es ist eine Geschichte über das Helfenwollen, aber auch über große Vertrauensbrüche. Eine ehrliche Bestandsaufnahme von dem Zusammenleben – und der räumlichen Trennung. Der Text war im vergangenen Jahr zunächst in der „taz“ abgedruckt worden, später auf zwei Seiten im „Wochenende“ im „MM“. Nun ist Hannes Koch dafür mit dem begehrten Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet worden. „Das ist eine große Ehre. Das passiert einem nur einmal im journalistischen Leben“, sagt Koch. „Ich bin begeistert.“ Begeistert war auch die Jury: „authentisch und einfach lustig“ seien die Erlebnisse von Koch geschildert. Sein Text ist in der Kategorie „Thema des Jahres“ ausgezeichnet, die sich dieses Mal um das Thema „Heimat und die Fremden“ drehte.

Hannes Koch wurde 1961 in Remscheid geboren. Er hat vor zehn Jahren gemeinsam mit Wolfgang Mulke in Berlin das Journalisten-Büro „Die Korrespondenten“ gegründet. Zuvor war er unter anderem Vize-Ressortleiter Wirtschaft und Umwelt und Parlamentskorrespondent der „taz“. Seine Texte und Kommentare, insbesondere zu aktuellen politischen Themen, erscheinen regelmäßig auch im „Mannheimer Morgen“.

Der Theodor-Wolff-Preis wird seit 1962 vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) vergeben. Mehr als 400 Journalisten hatten sich an der Ausschreibung dieses Jahr beteiligt. Sechs Schreiber wurden geehrt.