Hartmannsgruber ab Oktober neuer Revierleiter in der Neckarstadt

Mannheim.Polizeioberrat Frank Hartmannsgruber wird neuer Revierleiter in der Mannheimer Neckarstadt. Der bisherige Chef des Mannheimer Oststadtreviers folgt - zunächst kommissarisch - auf Peter Albrecht. Dieser wechselt nach Wiesloch. Polizeipräsident Thomas Köber bestätigte die Personalien, die für den 1. Oktober vorgesehen sind, auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“.

Gegen einen Wechsel Albrechts nach zehn Jahren an der Spitze des Reviers hatte es Widerstand in der Bevölkerung gegeben, weil er nach Einschätzung von in der Neckarstadt lebenden Menschen sehr gute Arbeit geleistet hätte. Das Revier in der Waldhofstraße gilt als eines der am meisten beanspruchten Einrichtungen der Polizei in Mannheim.