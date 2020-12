Hasenjagd in der Au zur Zeit erlaubt

Aufregung hatte es in den vergangenen Tagen um die – vermeintlich verbotene – Jagd auf Feldhasen in der Feudenheimer Au gegeben. „Wegen Buga am 10.12. Feldhasen abgeschossen“, steht auf Zetteln, die an den Spazierwegen in der Feudenheimer Au angebracht wurden.

Wie bereits im Frühjahr berichtet, gibt es zur Zeit ungewöhnlich viele Feldhasen, die sich nach Einschätzung von Jägern auf dem Spinelli-Areal in den letzten Jahren ungestört entwickeln konnten. Die Bestände an Feldhasen sind seit Jahren rückläufig, sie werden in Deutschland als „gefährdet (Kategorie 3)“ eingestuft, weltweit gilt der Feldhase aber als „ungefährdet“.

Wie Heike Reiser von der Bürgerinitiative „Lebenswertes Feudenheim“ mitteilte, sei die Jagd auf Feldhasen in den Monaten Oktober bis Dezember erlaubt – auch in der Feudenheimer Au.

Dass die Hasen nun von Spinelli auf angrenzende Flächen ausweichen, hatte der zuständige Jäger Eberhard Freund dieser Redaktion im April damit erklärt, dass auf dem Areal die Erdarbeiten für die Bundesgartenschau begonnen hätten. Die dort lebenden Feldhasen seien auf Äcker und Wiesen in der Umgebung geflüchtet.

Generell, so Heike Reiser, dürfe auf allen unbefriedeten Flächen gejagt werden. Die Au erfülle auch als Landschaftsschutzgebiet nicht die Voraussetzungen eines befriedeten – also umzäunten oder abgeschlossenen – Bereiches. lang

