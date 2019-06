Hassbriefe und Kot an der Tür

Bei der Wahl im Mai zog sie als Stimmenkönigin in den Gemeinderat – und wird seit Jahren regelmäßig wegen ihrer türkischen Wurzeln schikaniert: Melis Sekmen. Die 25-jährige Grünen-Politikerin hat sich zwar nach eigenen Angaben an permanente Anfeindungen gegen sie als Person gewöhnt, „aber der Ton in den letzten Jahren ist deutlich rauer geworden. Und mir anhören zu müssen, dass das christliche

...