„Hats and Beards“ bei „Haste Töne“ auf dem Museumsschiff

Old Jazz mit „Hats and Beards“ gibt es am Mittwoch, 25. Juli, in der Reihe „Haste Töne“ auf dem Museumsschiff an der Kurpfalzbrücke. Das Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger transportiert Charme und Witz, durchsetzt mit Melancholie. So führt der musikalische Weg von Johannes Stange (Trompete), Jörg Teichert (Gitarre, Banjo und Kazoo) und Jonathan Sell (Kontrabass) durch die Zeit von Louis Armstrongs „St. James Infirmary“ und dem „Royal Garden Blues“ zu Klassikern wie „As Time goes by“. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Museumsschiff“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Florian Küppers)