Hauch von Woodstock

Erinnerungen an das Woodstock-Festival 1969 wollen mehrere Veranstalter bis zum kommenden Mittwoch wach werden lassen – beim „Summer of Love & Freedom’ Festival“ am Peer 23, Rheinrottstraße 5. Es hat am Donnerstag mit Tanzworkshops begonnen und geht heute und morgen mit Live-Konzerten weiter. Von Montag bis Mittwoch folgen dann Tantra-Seminare inklusive Tempelnacht und „Tantrischer Cacao Ceremony“. Bei den Konzerten auf dem Programm stehen folgende Musiker und Bands: Tuta Kouyaté & Friends, Impetus, Georg Bauss, Paul Gerlinger und Niklas Blumenthaler. Außerdem geplant: Mitmachkonzerte und Jam Sessions. Die Organisatoren – Love & Freedom Foundation, Core Connexion Dance Experience, Peer 23 und Rhein-Neckar Industriekultur – erinnern daran, dass Woodstock „als bewusster Gegenpol zu Konsum und moralischer Enge“ gedacht gewesen sei. Liebe und Freiheit seien auch heute „die Werte einer weltweit wachsenden Community bewusster, achtsamer Menschen“. Infos und Tickets unter bit.ly/2KzWj2C. bhr

