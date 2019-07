Hauptpreise gibt’s in vier Kategorien

Dass gegen den Klimawandel etwas getan werden muss, steht für viele außer Frage. Auch für die mehr als 1000 Kinder und Jugendlichen aus 23 Mannheimer Bildungseinrichtungen, die sich am siebten „Klimahelden-Wettbewerb“ beteiligten, ist das Thema von großer Bedeutung. Die besten Projekte wurden nun ausgezeichnet. Diese Projekte umfassten Themen von Abfallvermeidung über Energieverbrauch bis hin zu nachhaltigem Konsum.

Die Hauptgewinner erhielten jeweils 200 Euro zur Finanzierung ihres Umweltschutzprojektes, ein Insektenhotel und einen Bienenbaum. Um allen für ihr Engagement zu danken, erhielten die restlichen Teilnehmer ebenfalls einen Anerkennungspreis. Die Eltern, die Lehrer und die Betreuer der Kinder zeigten sich stolz.

Stete Neugier

Auch Jasmin Wilberg, Betreuerin des Kinderhauses in der Dresdener Straße, freute sich über die stete Neugier der Kinder: „Bis jetzt war noch nichts dabei, was wir uns ausdenken mussten. Die Kinder stellen immer gerne neue Fragen, die wir dann thematisch aufgreifen“, sagte sie. In der Kategorie „Kindergarten“ überzeugte die Evangelische Kita in der Unionstraße mit ihrem Naturbeobachtungsprojekt „Die Kiefer“. Hierbei lernten die Kinder die Vielfalt der Kiefer im Käfertaler Wald kennen.

Auch das Eltern-Kind-Zentrum Ulmenweg wurde für sein Projekt zur Abfallvermeidung, bei dem die Beteiligten ein Umweltspiel und ein Waldbilderbuch gestaltet hatten, ausgezeichnet. Unter den Grundschulen gewann die Johannes-Kepler-Schule mit ihrem Projekt „Ein Tag ohne Strom“ einen Hauptpreis. Auch die Grundschule Friedrichsfeld wurde für ihren Beitrag „Stoff statt Plastik“, bei dem die Schüler beispielsweise Stofftaschen selbst genäht hatten, ausgezeichnet.

Zwei Hauptpreise für die weiterführenden Schulen gingen an das Helene-Lange-Gymnasium. Die Schüler überzeugten passend zum Thema „Fast Fashion“ mit einer Kleidertauschkammer, bei der sie Kleidung kostenlos abholen, abgeben, oder tauschen konnten. „Nicht ruh’n – was tun! Act now“ lautete das Motto der Interkulturellen Waldorfschule, die ebenfalls einen Hauptpreis gewann. Die Schüler hatten Workshops zu Themen des Klima- und Umweltschutzes gestaltet.

„Das betrifft sie“

Zu guter Letzt wurde das Jugendhaus Schönau in der Kategorie „Kinder- und Jugendgruppen“ für sein Projekt „Urban Gardening – wir machen Schönau schöner“ mit einem Hauptpreis geehrt. Hierbei wurde auf kreative Art und Weise generationsübergreifende Gartenarbeit gefördert und der Schönauer Stadtteil auf Vordermann gebracht.

Die Preise überreichte Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala den stolzen Teilnehmern. In ihrem Grußwort betonte sie selbst die Wichtigkeit des Themas Klimaschutz: „Wir freuen uns natürlich über das Engagement der vielen jungen Menschen, die das Thema aufgreifen, denn es geht um ihre Zukunft. Das betrifft sie.“ Für den „Klimahelden-Wettbewerb“ 2020 ist die Bewerbung bereits jetzt und noch bis zum 30. April 2020 möglich.

