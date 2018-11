Haus der Wandlungen und Werkstatt der Demokratie

Das Holzsofa mit den abgenutzten Kissen steht mitten im großen Saal des Jugendkulturzentrums Forum. Im Hintergrund die Bühne, sonst ist der Raum leer. Karin Heinelt lässt sich aufs schwarze Leder fallen. Schlägt die Beine übereinander, legt den Arm auf die Rückenlehne. „Gut so?“, fragt die Geschäftsführerin des Stadtjugendrings. „Die Pose ist super“, sagt Rainer Döhring. „Sieht richtig chefmäßig aus“, kommentiert Kathrin Lämmle. Das Trio ist zusammengekommen, um über den 40. Geburtstag der Einrichtung zu sprechen. Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle drei sind mit dem Forum verbunden. Heinelt leitet die Trägerschaft und das Tandem Döhring/Lämmle das Zentrum. Jeder von ihnen hat sich einen Lieblingsort in dem Gebäude an der Neckarpromenade 46 ausgesucht. Für Karin Heinelt ist es jener Saal – und das abgewetzte Ledersofa, das sie kurzerhand mit Rainer Döhring vom Erdgeschoss in den Keller getragen hat. Diese Aktion ist sinnbildlich für das Forum. „Wir packen halt an.“

Senioren treffen auf Punks

Doch warum der Saal, warum das Sofa? „Hier in diesem großen Raum finden Konzerte, Tanzkurse, Vorträge, Workshops, Präsentationen statt. Die Stadt veranstaltet Tagungen bei uns. Hier ist immer was los – es ist eine tolle Präsentationsfläche für uns und andere.“ Darum sei der Saal der flexibelste Raum im Jugendkulturzentrum. „Wir haben hier am meisten investiert. Die Taverne, die Bühne, die Treppe, die Lampen – alles haben wir neu gemacht. Und das Sofa – ja, das steht dann eher für die Ressourcen, für die Sparsamkeit“, sagt Heinelt, wird kurz nachdenklich, während sie auf die verschlissenen Kissen blickt. „Nein, vor allem steht das Sofa für den Austausch, für das Zusammenkommen, für die Gemeinschaft hier im Forum – zu jeder Zeit.“ Das ist auch ein Grund, warum sich Kathrin Lämmle für das Café im Erdgeschoss entschieden hat. „Du hast das Café aus dem Charme der 70er Jahre geholt, es modernisiert mit neuen Farben“, sagt Rainer Döhring zu ihr. Die 39-Jährige nickt. „Hier hat für mich alles angefangen. Ich wollte den Farbmix loswerden, eine Linie schaffen. Es sollte aber gemütlich sein.“ Im Forum sei jeder willkommen, das spiegele das Café wider. „Wir bieten jungen Menschen einen Raum, der ihnen ermöglicht, echt zu sein“, sagt Lämmle. „Wir geben niemandem etwas vor. Die Jugendlichen können vorankommen, aber auch scheitern. Beides gehört zur Entwicklung.“

Drei Wünsche für die nächsten zehn Jahre

„Bei den Jugendlichen heute muss alles immer gelingen. Das Fallen fängt bei ihnen schon an, bevor sie laufen“, ergänzt Döhring. „Ich höre von vielen immer: ,Werden, werden, werden – kann ich nicht einfach mal sein?’“, sagt Lämmle. „Ein großer Druck lastet auf den jungen Menschen, finden die drei Verantwortlichen. Sie müssten sich erst einmal selbst finden – und dazu auch mal „Grenzen überschreiten“, so Döhring. Mit Grenzen kam auch der 40-Jährige am Anfang seiner Forumszeit oft in Berührung. „Ich habe am Einlass zu den Punkkonzerten gearbeitet“, erzählt er, während er sich in dem dunklen Eingangsbereich im Keller wie damals auf einen Stuhl fläzt und die Beine aufs Geländer legt. Oft habe er beobachtet, wie die Senioren des Squaredance-Kurses auf die jungen Leute mit grünen Haaren und löchrigen Jeans trafen, die zum Konzert wollten. „Das war super. Ein Ort, wo alle zusammenkommen.“

Anders als Kathrin Lämmle, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Uni Mannheim dazustieß, kam Döhring über die Musik ins Forum. Mittlerweile steuert er auch die Technik bei Konzerten. „Rainer drückt sich gerne vor Nähe“, sagt Lämmle über ihren Kollegen. „Er steht dann immer oben auf der Empore, während ich auf der Bühne unsere Gäste begrüßen muss.“ Sie lacht. Er auch: „Einer muss schließlich den Überblick behalten.“

Für die Verantwortlichen ist aber eines klar: Das Forum ist keine Betreuungseinrichtung. „Wir sehen uns als Haus der Wandlungen, als Werkstatt der Demokratie, als Konzertsaal, als Kontaktbörse, als den Ort, an dem junge Menschen ihre Werte finden“, sagt Döhring. Hätten die drei Verantwortlichen für die nächsten zehn Jahre jeweils einen Wunsch frei, wäre das bei Kathrin Lämmle ein verglaster, offener Raum für alle sichtbar, für Karin Heinelt ein Laufband an der Fassade, das zeigt, was gerade im Jugendzentrum los ist, und für Rainer Döhring die Aufwertung des gesamten Quartiers – mit dem Forum natürlich. Das alte Sofa wird so oder so bleiben. Es steht für Gespräche, für Zusammenhalt und auch für Beständigkeit – alles Dinge, die junge Menschen brauchen.

