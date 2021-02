Haus in Feudenheim in Brand

Mannheim.Ein Einfamilienreihenhaus in der Joseph-Bauer-Straße im Mannheimer Stadtteil Feudenheim ist am Mittwochmittag in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitten vier Personen Verletzungen, eine davon schwere. Eine Ölheizung im Keller war laut der Einsatzkräfte vor Ort Ursache für die Flammen. Durch die starke Rauchentwicklung waren auch benachbarte Gebäude betroffen und mussten evakuiert werden. Die Bewohner wurden in einem Bus der Mvv untergebracht, um sie vor der Kälte zu schützen.

Laut Angaben der Feuerwehr musste die Stromversorgung in der Joseph-Bauer-Straße vorübergehend abgestellt werden.

