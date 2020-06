Haus in M 1 wieder geöffnet

Das Haus der Evangelischen Kirche in M1 ist nun wieder für Besucher geöffnet. Dabei müssen allerdings Schutz- und Hygienemaßnahmen beachtet werden. In den zurückliegenden Wochen war das Kirchen-Haus für Externe nicht zugänglich, Mitarbeiter seien jedoch per Telefon und E-Mail erreichbar gewesen. Besucher müssen nun bis auf Weiteres einen Mund- und Nasenschutz tragen und sich am Empfang melden. Dort stehen dann Desinfektionsmittel zur Verfügung, und Gäste werden von Mitarbeitern im Foyer abgeholt. Markierungen verdeutlichen die Abstände an der Pforte sowie den Verlauf der Eingangs- und Ausgangswege. Das Haus der evangelischen Kirche ist montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr, freitags bis 15 Uhr geöffnet. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020