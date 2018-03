Haus und Grund informiert heute

Anzeige

Die Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund Mannheim lädt alle interessierten Immobilieneigentümer am heutigen Samstag zum „Tag des Eigentums“ ein. Von 11 Uhr bis 17 Uhr gibt es im Dorint-Hotel Informationen rund um die Themen Wohnungsübergabe, Probleme mit Heizkostenabrechnungen, Digitalisierung und E-Mobilität, Nachbarschaftsstreit am Gartenzaun und die Wohnungseigentümerversammlung. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Fachausstellung. An 25 Informationsständen können sich die Besucher über die unterschiedlichsten Gewerke und Dienstleistungen informieren. Der Eintritt ist frei – auch für Nicht-Mitglieder. Das ganze Programm des Tages findet sich im Internet unter www.hug-mannheim.de. red