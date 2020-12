Hausfrauenverband verkauft Plätzchen und Handarbeiten

Mannheim.Es gibt noch Konfitüren, Plätzchen, Linzertorten, genähte und gebastelte Kleinigkeiten, Strickwaren, Dreieckstücher und eine Stola: Das Netzwerk Haushalt, bekannt noch als Hausfrauenverband, verkauft anstelle des traditionellen Benefizbasars im Stadthaus nun in seinen Räumen in N 3,7-8 jeweils Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Erforderlich ist aber eine Voranmeldung per Telefon 0621/2 75 22 oder per E-Mail an info@dhbnetzwerk-mannheim.de, damit nicht zu viele Kunden auf einmal kommen.

