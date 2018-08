Haustür angezündet

Die Polizei sucht immer noch nach Philipp Daniel S.. Wie berichtet, wird nach dem 29-jährigen Tatverdächtigen nach einem Wohnungsbrand in einem Anwesen in der Gaußstraße in der Schwetzingerstadt am 2. August 2017 gefahndet. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll sich der Gesuchte in der linksautonomen Szene in Frankfurt oder Bremen aufhalten“, heißt es im Polizeibericht vom Donnerstag.

Der junge Mann soll damals eine Wohnungseingangstür in Brand gesetzt haben. Die Bewohner konnten das Feuer selbstständig löschen, nachdem der Brandmelder Alarm geschlagen hatte. „Der Verdächtige soll immerhin eine nicht unerhebliche Straftat begangen haben, bei der viel mehr hätte passieren können“, begründete gestern ein Polizeisprecher auf Nachfrage die umfangreiche Fahndungsmaßnahme.

Wer kann Hinweise auf den Aufenthalt des Philipp Daniel S. geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weitere Hinweise zur Fahndung nach dem Verdächtigen sind laut den Ermittlern im Internet abrufbar unter www.fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-mannheim-mannheim-schwere-brandstiftung/. tan/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018