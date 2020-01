Hauswirtschaft für Frauen und Männer

Das DHB-Netzwerk Haushalt Mannheim bietet einen „Crashkurs“ zum „Haushaltsführerschein“ an. Er beginnt am Montag, 3. Februar, und findet immer montags von 18 bis 21.30 Uhr in N 3, 7-8 (Eingang Kunststraße) statt. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro. An acht Abenden erhalten die Teilnehmer Basiswissen in Sachen Haushalt. Die professionellen Tipps zu Kochen, Putzen, Budgetplanung und mehr sind nicht nur für Haushaltsneulinge hilfreich. Erfahrene Frauen und Männer können auch von den Meisterinnen der Hauswirtschaft neue Erkenntnisse gewinnen. Für den „Crashkurs“ geht die Anmeldung bis zum Donnerstag, 30. Januar, unter 0621/2 75 22. nala

