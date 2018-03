Havariertes Containerschiff freigeschleppt

Anzeige

Mannheim.Im Mannheimer Mühlauhafen am Rhein ist am frühen Dienstagmorgen ein Schiff havariert. Ein Leck am Bug habe Wasser in den Motorraum des niederländischen Containerschiffs "Orfeo II" gespült, das zwischenzeitlich zu sinken drohte, so ein Sprecher von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Diese Gefahr war jedoch nach wenigen Stunden gebannt. "Die Lage ist stabil", hieß es von der Feuerwehr. Am Abend teilte die Stadt Mannheim mit, dass das Schiff freigeschleppt sei und gesichert im Hafen liege.

Die Orfeo II war gegen 2 Uhr talabwärts unterwegs, als sie, wohl bei einem Wendemanöver, zwischen der Hafenausfahrt Mühlauhafen und der Neckarmündung mit der Steganlage des Terminals Nord zusammstieß, teilten die Ermittler mit. Die Kollision riss ein etwa zwei Quadratmeter großes Loch in den Schiffsrumpf, wodurch rund 400 Liter Wasser pro Minute in den Rumpf rauschten. Darüber hinaus wurde die Steganlage stark beschädigt. Niemand wurde verletzt. Die Schiffsladung blieb ebenfalls unversehrt. Gefahrgut war den Angaben zufolge nicht an Bord.

Die Einsatzkräfte konnten das Leck abdichten, das Wasser abpumpen und so ein Sinken des Schiffs verhindern. Der Schiffsverkehr an der Unfallstelle war nicht beeinträchtigt. Zwar traten kleine Mengen Kraftstoff aus, aber deswegen müsse kein Rhein-Alarm ausgelöst werden, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstagvormittag. Die Stadt hatte in der Hauptfeuerwache den Führungsstab einberufen, der den Einsatz leitete.