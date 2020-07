Heberer fordert Vertagung

Was wird aus dem Museumsschiff? Sanierung, Abtransport nach Düsseldorf oder Verschrottung? Darüber entscheidet am Mittwoch der Stiftungsrat, das oberste Organ der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit, des Trägers vom Technoseum. Unter Vorsitz von Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst gehören ihm zwei weitere Ministeriumsvertreter und drei Repräsentanten der Stadt an. Dabei handelt es sich um Kulturbürgermeister Michael Grötsch sowie die Stadträtinnen Angela Wendt (Grüne) und Helen Heberer (SPD). Heberer hat aber gefordert, die Entscheidung noch einmal zu vertagen.

Heberer hat dazu eigens mit Olschowski telefoniert. Die Stadträtin verwies darauf, dass ein im Mai formiertes Bündnis von mehreren Vereinen und Bürgern bereit sei, vom Technoseum den Betrieb des Museumsschiffs zu übernehmen. „Aber mit denen hat bis heute gar niemand gesprochen“, kritisiert Heberer. „Gemeinsam mit dem Bürger-Bündnis zur Rettung des Raddampfers sollte ein Betreiberkonzept sowie eine Konzeption zur Attraktivierung der bisherigen Dauerausstellung erarbeitet werden“, so Heberer.

„Was weg ist, ist weg“

Bisher habe es indes „gar keinen Kontakt“ gegeben. „Mir ist daran gelegen, dass wir doch noch zu einer einvernehmlichen Lösung ohne Streit kommen“, so die SPD-Stadträtin, die auch Vorsitzende des Vereins Stadtbild ist und für den Erhalt des Museumsschiffs eintritt. Wenn der Stiftungsrat aber jetzt entscheide, sich von dem Museumsschiff zu trennen, könne man das nicht mehr ändern: „Was weg ist, ist weg!“

Eingefädelt hatte das Telefongespräch der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch. Er schrieb an Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und lud sie zu einem Besuch des Schiffs ein. Er würde es „sehr begrüßen, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, mit dem neu gegründeten Bürger-Bündnis in Kontakt zu treten“, schrieb Weirauch.

Die Antwort kam dann von Olschowski. Sie schrieb, ein Treffen sei „so kurzfristig“ nicht zu realisieren, erklärte sich aber zu dem Telefonat bereit. „Ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung mit Stadt und der Initiative eine Lösung findet, damit das Schiff in erforderlichem Umfang saniert werden kann und als historischer Bezugspunkt erhalten bleibt,“ so Weirauch.

Sabine Pich, aktiv im Verein Rhein-Neckar-Industriekultur, appellierte an die Grünen, für den Erhalt des Schiffs als „Ort für die Darstellung der Mannheimer Schifffahrtsgeschichte und außergewöhnlichen Bildungs-, Kultur- und Erlebnisort“ zu stimmen.

Vertreter der über 60 Ehrenamtlichen, die zuletzt die Kasse besetzten oder Ausfahrten mit dem alten Polizeiboot leiteten, traten ebenso für den Erhalt des Raddampfers ein. Sie verwiesen darauf, dass in Hamburg, Lauenburg und Bremerhaven zahlreiche große historische Segelschiffe und Dampfer mit Millionenzuschüssen aus Denkmalschutzmitteln des Bundes saniert worden seien. Mannheim habe aber bisher gar keine Mittel beantragt.

