Heftige Kritik an neuer Bettensteuer

Als „komplett falsch“ hat Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing, die Pläne für eine von Touristen erhobene Kulturförderabgabe bezeichnet. Der Gemeinderat hatte sie auf Initiative der SPD und der Grünen beschlossen. Die Abgabe sollen Übernachtungsgäste bezahlen, um damit die Kultureinrichtungen mitzufinanzieren. Dafür sollen sie Vergünstigungen in Form einer „Monnem Card“ erhalten. Die Stadt könne so pro Jahr eine Million Euro einnehmen, so die Hoffnung.

„Total kontraproduktiv“

„Das macht keinen Sinn“, so Strahonja. Bei Dienstreisen dürfe man eine derartige Abgabe ohnehin nicht erheben, und dazu zählten auch Kongressgäste. Das Stadtmarketing versuche gerade, die Zahl der privaten Übernachtungen und Touristen in Mannheim zu erhöhen, „um die vielen zusätzlichen Hotelbetten zu füllen, die entstanden sind oder noch dazukommen“, so die Chefin vom Stadtmarketing. Das wird zu 51 Prozent von privaten Gesellschaften, zu 49 Prozent von der Stadt Mannheim getragen. Doch zu allen Bemühungen vom Stadtmarketing sei der Beschluss des Gemeinderats „total kontraproduktiv“, so Strahonja. Diese Meinung vertritt auch Achim Ihrig, Vorsitzender des Dachverbandes Hotels2. Eine Kulturförderabgabe in einem wenig touristischen Markt „macht schlichtweg keinen Sinn“, so Ihrig: „Die Zahl der Touristen ist sehr gering“. Auch sei nicht nachvollziehbar, warum nur die Hotels zur Kasse gebeten werden sollen. Die Branche werde „in den nächsten Jahren ohnehin schwere Zeiten durchleben“, so Ihrig. Mannheim hatte zuletzt 2010 eine Bettensteuer abgelehnt. Heidelberg verzichtete 2017. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019