Heiligabend im Heim

Angehörige von Pflegeheimbewohnern stellen sich die bange Frage: Darf ich an Weihnachten zu Mutter, Vater oder Opa und Oma? „Wir versuchen an den Feiertagen möglichst viele der vorgeschriebenen Schnelltests und damit Besuche zu ermöglichen. “ Sätze wie diesen bekommt der „MM“ häufig zu hören, als er sich bei Altenheimen umhört. Die Stadt hat zwar aufgrund von Personalnotstand Anträge auf Ausnahme-Reglungen bekommen – aber nicht von Pflegeheimen.

Stadt gegen Landesregeln

Wie der Büroleiter des Sozialdezernats, Mathias Krebs, mitteilt, haben fünf Einrichtungen der Eingliederungshilfe gebeten, von Tests befreit zu werden. Die Prüfung liegt beim Gesundheitsamt. Ohnehin gibt es in Baden-Württemberg keine generelle Besucher-Testpflicht. Dazu führt der Pressesprecher des Sozialministeriums, Pascal Murmanm, aus: „Der Besuch in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf ist nur nach vorherigem negativem Antigentest oder mit einem Atemschutz, welcher die Anforderungen der DIN EN 149:2001 (FFP2) oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig.“ Anders ausgedrückt: Das Land schafft mit dem Wörtchen „oder“ die Wahlmöglichkeit zwischen Schnelltest und FFP2-Maske. Allerdings ist zwingend vorgeschrieben, dass beim Personal solcher Einrichtungen zwei Mal pro Woche ein Antigentest erfolgt. Hingegen hat die Stadt Mannheim in ihrer am 16. Dezember veröffentlichten Allgemeinverfügung festgelegt, dass „entgegen der Landesverordnung“ Mannheimer Alten- und Pflegeheime weiterhin nur mit FFP2-Maske und nach einem negativen Antigentest vor Ort betreten werden dürfen.

Für die vier Heime in städtischer Trägerschaft – „Pauline Maier“, „Richard Böttger“, „Ida Scipio“ und Seniorenzentrum Waldhof – teilt Dirk Schuhmann mit: „Auch über die Feiertage gelten die aktuellen Besuchszeiten – nach Voranmeldung täglich von 14 bis 17 Uhr.“ Will heißen: Dann erfolgen auch Testungen.

„Wir haben unseren neun Heimen überlassen, welche Zeitfenster sie wann für Tests und Besuche vorhalten“, erläutert Volker Hemmerich vom Caritas-Vorstand. Wer beispielsweise die Homepage des St. Franziskus-Pflegeheims anklickt, erfährt, dass die Waldhöfer Caritas-Einrichtung am 24. und 26. Dezember nachmittags für Angehörige offen ist.

Das Käfertaler Joseph-Bauer-Haus, ebenfalls Caritas, teilt hingegen mit, dass „aufgrund fehlender Personalkapazitäten“ an den beiden Feiertagen keine Besucher-Testungen möglich sind. Dafür werden am 24. Dezember vormittags die notwendigen Abstriche ausgeführt. „Wir haben ehemaliges Personal geschult, das gegen eine Pauschale quasi ehrenamtlich Testungen übernimmt“, berichtet Angelika Weinkötz, Geschäftsführende AWO-Vorständin. So können im Fritz-Esser-Haus auf der Vogelstang am 24. Dezember und ersten Weihnachtstag Schnelltests erfolgen.

Hingegen steht das Otto-Bauder-Haus der Arbeiterwohlfahrt unter Quarantäne. Kein Einzelfall. Aufgrund mit Corona infizierten Bewohner wie Mitarbeiter sind auch beim Seckenheimer Horst-Schroff-Pflegezentrum die Eingangstüren geschlossen. Allerdings hofft die Caritas-Einrichtung, dass die Gesundheitsbehörde das Besuchsverbot noch vor Weihnachten aufhebt.

Volker Hemmerich: „In den letzten Tagen waren sämtliche Tests negativ.“ Der „MM“-Rundruf offenbart: Jedes Pflegeheim hat individuelle Test- und Besuchsregelungen festgelegt. Während manche Häuser lediglich am 24. Dezember oder an einem der Feiertage auf Töchter, Söhne und Enkel mit Geschenken eingerichtet sind, halten andere an allen drei Tagen Diagnosemöglichkeiten vor – etwa das „Rheinauer Tor“ der Evangelischen Heimstiftung oder das private Pflegeheim an der Neckarauer Straße.

„Nicht fürs Fest nach Hause holen“

Egal welche Regeln in den einzelnen Häusern gelten, unisono lautet das Plädoyer: Heimbewohner bitte nicht über das Fest nach Hause holen – auch wenn dies ein verbrieftes Recht der Selbstbestimmung ist. „Die meisten Angehörigen sind einsichtig und lassen nach einem Aufklärungsgespräch die Bewohner in ihrer geschützten Umgebung“, kommentiert Dirk Schuhmann – eine Erfahrung, die nicht nur in kommunalen Häusern gemacht wird.

Es gibt aber Ausnahmen: Ralf Bastian, Direktor beim „Rheinauer Tor“, berichtet, eine Tochter habe angekündigt, die Mutter zehn Tage zu sich zu holen. „Bei der Rückkehr werden wir wohl einen PCR-Test vom Hausarzt verlangen.“ Dass Pflegekräfte täglich vor dem Dienst und Bewohner mindestens zwei Mal pro Woche getestet werden, sei ohnehin jetzt schon Standard. Erfreulicherweise, so Bastian, ende für die erste und einzige positiv getestete Bewohnerin („die hat sich vermutlich bei der Dialyse infiziert“ ) die Isolierung „passgenau“ an Heiligabend.

