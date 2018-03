Heimatverbunden trotz Weltkarriere

Anzeige

Mannheim.Für John Deere ist 2018 ein besonderes Jahr: Vor 100 Jahren nämlich stieg der Landmaschinen-Hersteller aus der US–Kleinstadt Moline (Illinois) in das Traktorgeschäft ein – der Rest ist Geschichte, Erfolgsgeschichte. 2018, genauer gesagt am morgigen Samstag, gibt es zumindest für die Belegschaft am Standort Mannheim einen weiteren Grund zum Feiern: Michael Frank, gebürtiger Mannheimer und von 1981 bis 1998 an erster Stelle der europäischen Unternehmensspitze, wird an diesem Tag 80 Jahre alt.

Noch immer verfolgt Frank die Geschicke des Unternehmens. Mitarbeiter von John Deere berichten, dass er „sehr fit und immer sehr gut informiert“ sei. Langeweile kann er in seinem Ruhestand nicht haben: Er engagiert sich als Förderer der Kunsthalle, des Nationaltheaters und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsförderung. Die Universität Heidelberg ernannte ihn zum Ehrensenator.

Promotion in St. Gallen

Abitur, Banklehre, Studium der Wirtschaftswissenschaften und Promotion an der Hochschule St. Gallen – mit dieser Ausbildung kehrte Frank nach Mannheim zurück und wurde anschließend Assistent des damaligen John-Deere-Konzernchefs William Hewitt. Dieser hatte 1956 die Übernahme der Heinrich Lanz AG in die Wege geleitet und war offensichtlich ein guter Mentor. Denn Michael Frank entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem der erfolgreichsten Manager in der Landtechnikbranche.