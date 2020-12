Heimbewohner zuerst: mobile Impfteams stehen in Mannheim bereit

Am Sonntag, 27. Dezember, sollen die ersten Mannheimer gegen das Coronavirus geimpft werden. Wie die Stadt auf Anfrage mitgeteilt hat, stehen insgesamt fünf mobile Impfteams bereit, die an diesem Tag ihre Arbeit beginnen sollen. Voraussetzung dafür sei aber die pünktliche Lieferung der Impfdosen vom Land, heißt es aus dem Rathaus.

Geplant ist, dass die mobilen Teams alle 32 Alten- und Pflegeheime der Stadt anfahren und dort die Heimbewohner vor Ort impfen. Die Teams bestehen aus einer Ärztin oder Arzt, einem Verwaltungsmitarbeitenden sowie einem Fahrer. Pro Heim soll ein Impfteam, das vorher einen Schnelltest gemacht hat, die Bewohner behandeln. Alle Pflegeheimleiterinnen und Leiter seien informiert, die zukünftigen Impflinge bereits vor untersucht. Beim Spritzen vor Ort wollen die Teams ihre Patienten nach der Impfung 15 Minuten lang beobachten.

Wann der reguläre Betrieb mit Injektionen vor Ort im Impfzentrum in der Maimarkthalle startet, steht noch nicht fest. Der ersten Impfstoff-Lieferungen seien komplett für die Pflegeheime vorgesehen, so die Stadt. Nach der Impfverordnung des Bundes sollen anfangs Ältere über 80 Jahre und Pflegeheimbewohner zum Zuge kommen, zudem Personal etwa in Notaufnahmen oder Corona-Stationen sowie in der Altenpflege.

