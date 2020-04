Heimliches Feiern in Shisha-Bar – Polizei schließt Lokale

Mannheim.In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Innenstadt zwei Shisha-Bars festgestellt, die trotz Verbots geöffnet hatten und Gäste bewirteten. In einer Shisha-Bar in den T-Quadraten ließ der Wirt insgesamt zwölf Personen ins Lokal und bewirtete diese. Beim Erkennen der Beamten versuchten sich die Anwesenden, in den Toiletten oder in der Küche zu verstecken. Sämtliche Personen wurden kontrolliert. Gegen den Wirt und gegen die Gäste wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

Im zweiten Fall teilte ein Zeuge mit, dass eine Shisha-Bar in den J-Quadraten geöffnet habe und sich darin Gäste aufhalten würden. Eine Polizeistreife stellte schließlich fest, dass die Fenster des Lokals von innen abgedunkelt waren. Das Hoftor neben dem Eingang stand offen. Auch hier waren alle Fenster verdunkelt. Nachdem die Beamten an der Seitentür der Bar geklopft hatten, wurde Ihnen geöffnet und sie konnten "regulären" Bewirtungsbetrieb und mehrere Personen in der Lokalität feststellen.

Unbelehrbarer Wirt

Die anwesenden Personen wurden jeweils einer Kontrolle unterzogen. Gegen alle Gäste wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz vorgelegt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Wirt offenbar unbelehrbar ist, denn er hatte in der Vorwoche ebenfalls sein Lokal trotz Verbots für Gäste geöffnet. Er dürfte nun, aufgrund seiner Unbelehrbarkeit, einem erhöhten Bußgeld entgegensehen.

Bei den Kontrollen der Gäste wurden darüber hinaus bei mehreren Personen kleinere Mengen Rauschgift aufgefunden. Gegen diese wird nun zusätzlich wegen Drogenbesitzes ermittelt.