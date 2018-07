Heimspiel-Auftakt bei Grün-Weiss gegen Düsseldorf

Anzeige

Top-Tennis am Neckarplatt: Am Freitag, 13. Juli, empfängt der Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim das Team des Rochusclub Düsseldorf. Es ist das erste Heimspiel für das Team von Trainer Gerald Marzenell (Bild) in dieser Saison, und für die Zuschauer verspricht der Verein Spitzentennis. Während Mannheim mehrere Davis-Cup-Spieler im Kader gemeldet hat, stehen für Düsseldorf die Zverev-Brüder auf dem Papier. Spielbeginn ist um 13 Uhr auf der Anlage des Grün-Weiss am Neckarplatt. Der „MM“ verlost für die Partie drei Mal zwei Karten. Wer gewinnen will, muss einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem dt. Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Tennis“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dabei auch erreichbar sein. imo/Bild: Binder