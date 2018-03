Heimspiel vor begeisterten Fans

Anzeige

Video Lokales Bülent Ceylan zeigt dem Mannheimer Publikum seinen Kinofilm 1000 Fans kamen zu der Premiere des Kinofilms „Verpiss dich, Schneewittchen“ ins Mannheimer CinemaxX, um den Mannheimer Comedy-Star Bülent Ceylan auf dem roten Teppich zu sehen. Der verteilite fleißig Autogramme und stand für zahlreiche Selfies bereit.

„Voll authentisches Werk“

Wie Recht Barbara Seeger damit behält, bekommt das euphorisierte Mannheimer Publikum bald schon hautnah zu spüren. Denn nachdem sich der 42-jährige Ceylan durch alle Interviews gekämpft und mit seiner Film-Schwester Jessy (Josefine Preuß) vor der Fotowand posiert hat, nimmt sich der Komiker noch ausführlich Zeit für seine Fans, die auch in zwei restlos ausverkauften Kinosälen einen tief erstaunten Star vor sich sehen, der erst einmal zu danken hat: „Des iss schun e kranki Nummer, dass n Monnema Bubb so n Film mache derff“, lässt Ceylan sein Publikum wissen und ist dabei vor allem Stolz auf das Vertrauen des Constantin Film-Teams, das ihm dieses Abenteuer ermöglichte.

Selbst der prominente Besuch von Schauspieler Tom Barcal oder „DSDS“-Gewinner Severino ist da nur eine Randnotiz. Dabei relativiert den Abend keineswegs, dass die Uraufführung in Köln schon einen Tag zuvor über die Bühne ging: Ein augenzwinkernder Gag über die „High Society, die in NRW so steif wie die Leute in Heidelberg“ an Ceylan vorbeigelaufen sei, und der Lokalmatador hat in seiner Heimatstadt alle Herzen gewonnen. Rasch noch ein Beifallsregen für den Protagonisten des Abends, dann darf sich das Publikum voll und ganz einlassen auf die „Achterbahnfahrt“, die Ceylan nicht umsonst verspricht.

Denn als Sammy sieht es anfangs zwar noch recht gut aus, als er auf das türkische Dampfbad seines Bruders Momo (Kida Khodr Ramadan) aufpassen soll. Doch dann kommt bei der Castingshow „Star Battle“ plötzlich die große Chance: Statt im Seniorenheim als Alleinunterhalter zu veröden („Schlager oder Schläge!“), könnte er seinen Traum verwirklichen, doch noch Rockstar zu werden. Dass er dafür nicht nur den Alt-Nazi Wolle (Paul Faßnacht), sondern auch die Hilfe seiner It-Girl-Schwester Jessy (Josefine Preuß) benötigt, wird für Sammy zur Zerreißprobe. Regisseur Cüneyt Kaya garniert das Ganze immer wieder auch mit Momenten von Ceylans Bühnenfiguren Anneliese und Hasan.

Am Ende ist es Wolle, der seine Fremdenfeindlichkeit überwindet, die Kulturen miteinander verflicht „und damit zeigt, welche Grenzen eine Freundschaft überwinden kann“ (Ceylan). Nicht nur Christine Degenstein aus Mannheim zeigt sich nach 90 packenden Minuten „ehrlich begeistert“ von einem „voll authentischen Kunstwerk“.

