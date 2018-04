Heiße Flammen als Übung

Anzeige

Der „Feuertrainer“, auf einem extra angefertigten Rollwagen verbaut und damit mobil einsetzbar, kann „unter kontrollierten Bedingungen sicher und umweltfreundlich realitätsnahe Brände nachstellen“, erläutert Hübner. Das Gerät wird mit zwei Gasflaschen betrieben, simuliert Flüssigkeitsbrände, Feststoffbrände und Gasfeuer in einer Wanne mit verschiedenen Aufsätzen. Sie stellen etwa eine Mülltonne, einen Röhrenbildschirm, einen Elektromotor und einen Schaltkasten dar. Dazu kommen wiedervefüllbare Wasserlöscher. Per Knopfdruck kann ein Ausbilder oder Betreuer die Flamme sofort ausschalten, wenn ein Löschversuch misslingt. Auch eine Fettexplosion – wenn man Fett fälschlicherweise mit Wasser löscht – lässt sich an dem Gerät erzeugen.

„Wir möchten und müssen einer hohen Erwartungshaltung der Kinder und Jugendlichen an abwechslungsreiche, aufregende und actionreiche Übungsabende, die aber auch immer lehrreich und im Sinn der Unfallverhütungsvorschriften gestaltet werden müssen, gerecht werden“, begründet Hübner, warum er für die Spende dankbar ist. Mit dem Gerät könnten Kinder und Jugendliche „altersentsprechend live die Gefahren von Feuer und Hitze in einer sicheren Umgebung erleben, ausprobieren und üben“, erklärt er.

Natürlich gehe es in erster Linie um Nachwuchswerbung „trotz Überangebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten durch Vereine und private Anbieter“, denn „ohne eine funktionierende Jugendfeuerwehr wäre das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr in seiner jetzigen Form massiv bedroht“, so Hübner. Da das Gerät aber zugleich für die Brandschutzerziehung von Lehrkräften und Schülern verwendet werde, bedeute das „ein weiteres Plus an Sicherheit in der Gesellschaft“, so Hübner.

