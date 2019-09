Heiße Rhythmen, Gitarren und leidenschaftliche Tänze

Mitreißender Gesang, leidenschaftlicher Tanz sowie die Rhythmen der Gitarre, des Klatschens und der Percussion: Auftritte der Compañia Flamenco Solera sind etwas mehr als Konzerte. Schon die ersten Gitarrenklänge lassen die unterschiedlichen Gesichter des Flamenco erahnen: Liebe, Tod, Armut, Freude und Hoffnung werden von den Künstlern nicht einfach nur dargeboten, sondern gelebt. Denn der Flamenco ist Ausdruck eines Lebensgefühls. Für den Auftritt der Compañia Flamenco Solera am Samstag, 28. September, um 20 Uhr im Schatzkistl verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Flamenco“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

