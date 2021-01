Heizlüfter löst Feuer aus

Der Brand im dritten Stockwerk wurde schnell gelöscht. © Rene Priebe

In den Quadraten ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses gekommen. Nach Angaben der Polizei hat ein technischer Defekt an einem Heizlüfter das Feuer ausgelöst. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung habe das Feuer rechtzeitig bemerkt und konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Wohnung sei aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Familie konnte in einer von der Stadt Mannheim organisierten Notunterkunft untergebracht werden. Der Friedrichsring war in Richtung Hauptbahnhof für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. soz/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.02.2021