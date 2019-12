Helfer und Musiker gesucht

Am 24. Dezember sind Fröhliche und Traurige, Alleingebliebene und alle, die nicht zu Hause sein wollen, traditionell von 17 bis nach 23.30 Uhr zur Offenen Weihnacht in die Citykirche Konkordien eingeladen. Erwartet werden rund 400 Gäste. Für den Abend werden noch Helfer, Spenden für die Geschenktüten und Musiker gesucht.

Die offene Weihnacht, so Pfarrerin Ilka Sobottke, sei „ein Licht in dunkler Zeit“. Seit vielen Jahren kommen viele hundert Menschen, um in der Konkordienkirche Heiligabend zu feiern – mit festlichem Essen und vielen Gesprächen. Rund 60 Ehrenamtliche werden beim Ausschenken von Tee und Punsch, beim Umräumen der Kirche, beim Servieren, beim Verteilen der Geschenktüten und an der Geschirrspülmaschine im Einsatz sein. Die Offene Weihnacht beginnt um 17 Uhr mit einer Christvesper und endet mit einer Christmette um 23.30 Uhr. Dazwischen wird gegessen, geredet, gespielt und gesungen. Geschenktüten-Abgabe in der Konkordienkirche, R 2, 11 bis 15 Uhr. Mitarbeit: Info und Anmeldung beim Pfarrbüro, Tel. 0621/24 208, Mail: citykirchekonkordien@ekma.de. red/jor

