Helmut Bühler im Aufsichtsrat

Mannheim.Helmut Bühler (Bild), kaufmännischer Direktor des Diakonischen Werkes (DW) Mannheim, wurde in den Aufsichtsrat des Diakonischen Werkes Baden gewählt. Ein Ergebnis, das „uns direkt an die Quelle von Entscheidungen und Informationen führt, Mitsprachen und Anregungen bei wichtigen Entscheidungen des Diakonischen Werk in Baden ermöglicht, aber auch in fachlicher Hinsicht Unterstützung und zusätzliche Qualität zulässt“, erklärt Bühler. Er wurde für sechs Jahre gewählt.

Im November zeichnete sich bereits bei der Wahl der Diakonischen Konferenz eine „hervorragende Besetzung für Mannheim“ ab, teilte das DW Mannheim mit. Unter 70 gewählten Delegierten wurden von der Diakonie Mannheim der geschäftsführende Direktor Matthias Weber für „Diakonische Werke und Kirchengemeinden“, Abteilungsleiter Martin Metzger, für „Arbeitslosenquote“ und Helmut Bühler für „Sozialstationen/Nachbarschaftshilfen/Diakoniefördervereine/Krankenpflegevereine“ gewählt.

Mit Peter Grewe, Geschäftsführer der Evangelischen Pflegedienste Mannheim, als einer der Delegierten für den Bereich „Altenhilfe“, hat die Mannheimer Diakonie vier Stimmen. Als Entscheidungsgremium hat die Diakonische Konferenz wichtige Wahl- und Beschlussfunktion für die Arbeit des badischen Landesverbands der Diakonie. „Der Kirchenbezirk Mannheim ist mit der Wahl der Diakonischen Konferenz und dem Ergebnis für den Aufsichtsrat hervorragend vertreten – die Multiprofessionalität der Mitglieder wird der diakonischen ,Landschaft’ mit ihren Großstädten eine Bereicherung in jeglicher Hinsicht sein“, so Dekan Ralph Hartmann von der Evangelischen Kirche Mannheim.